luizalabs Software Engineer Salarissen in Greater Sao Paulo

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bij luizalabs bedraagt in totaal R$151K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor luizalabs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket luizalabs iOS Engineer Sao Paulo, SP, Brazil Totaal per jaar R$151K Niveau Senior iOS Engineer Basissalaris R$151K Stock (/yr) R$0 Bonus R$0 Jaren bij bedrijf 0 Jaren Jaren ervaring 5 Jaren

R$880K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van R$165K+ (soms R$1.65M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( BRL ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij luizalabs ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.