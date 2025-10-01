Bedrijvengids
Lucid
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Software Engineer Salarissen in Salt Lake City Greater Area

Software Engineer vergoeding in Salt Lake City Greater Area bij Lucid varieert van $102K per year voor Software Engineer 1 tot $219K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Salt Lake City Greater Area bedraagt in totaal $135K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lucid's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
(Instapniveau)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Lucid zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie



Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Lucid in Salt Lake City Greater Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $218,837. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lucid voor de Software Engineer functie in Salt Lake City Greater Area is $132,200.

Andere Bronnen