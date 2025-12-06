Bedrijvengids
Loot Labs
Loot Labs Product Manager Salarissen

De gemiddelde Product Manager totale vergoeding in Canada bij Loot Labs varieert van CA$168K tot CA$229K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Loot Labs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$132K - $157K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$122K$132K$157K$167K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Loot Labs?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Loot Labs in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$229,448. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Loot Labs voor de Product Manager functie in Canada is CA$167,597.

Andere Bronnen

