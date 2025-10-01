Logitech Mechanisch Ingenieur Salarissen in Greater Taipei Area

Mechanisch Ingenieur vergoeding in Greater Taipei Area bij Logitech varieert van NT$1.74M per year voor I3 tot NT$2.57M per year voor I4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Taipei Area bedraagt in totaal NT$1.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Bekijk 3 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

