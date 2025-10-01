Bedrijvengids
Logitech
Logitech Mechanisch Ingenieur Salarissen in Greater Taipei Area

Mechanisch Ingenieur vergoeding in Greater Taipei Area bij Logitech varieert van NT$1.74M per year voor I3 tot NT$2.57M per year voor I4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Taipei Area bedraagt in totaal NT$1.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Mechanisch Ingenieur at Logitech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$3,215,277. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Mechanisch Ingenieur role in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

Andere Bronnen