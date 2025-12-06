Bedrijvengids
Logitech
Logitech Legal Salarissen

De gemiddelde Legal totale vergoeding in United States bij Logitech varieert van $219K tot $311K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$248K - $294K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$219K$248K$294K$311K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Legal bij Logitech in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $310,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Logitech voor de Legal functie in United States is $218,700.

Andere Bronnen

