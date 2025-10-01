Bedrijvengids
Logitech
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Industrieel Designer

  • Alle Industrieel Designer Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Logitech Industrieel Designer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Industrieel Designer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Logitech bedraagt in totaal $133K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Totaal per jaar
$133K
Niveau
I3
Basissalaris
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
9 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Logitech?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Industrieel Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Самый высокий пакет вознаграждения для Industrieel Designer в Logitech in San Francisco Bay Area составляет $239,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Logitech для позиции Industrieel Designer in San Francisco Bay Area составляет $133,200.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Logitech

Gerelateerde Bedrijven

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen