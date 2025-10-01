Bedrijvengids
Logitech
Logitech Business Analist Salarissen in Greater Austin Area

Business Analist vergoeding in Greater Austin Area bij Logitech bedraagt $150K per year voor I3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Andere Bronnen