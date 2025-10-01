Business Analist vergoeding in Greater Austin Area bij Logitech bedraagt $150K per year voor I3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Logitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Logitech zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)