Loggi Software Engineering Manager Salarissen in Greater Sao Paulo

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bij Loggi bedraagt in totaal R$491K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Loggi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$491K
Niveau
L5
Basissalaris
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Loggi?

R$880K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineering Manager at Loggi in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$928,570. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loggi for the Software Engineering Manager role in Greater Sao Paulo is R$543,941.

