Loggi Software Engineer Salarissen in Greater Sao Paulo

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Sao Paulo bij Loggi bedraagt in totaal R$152K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Loggi's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$152K
Niveau
L3
Basissalaris
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Loggi?

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Loggi in Greater Sao Paulo ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$302,208. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Loggi voor de Software Engineer functie in Greater Sao Paulo is R$162,485.

