LivePerson Salarissen

LivePerson's salaris varieert van $24,097 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $402,000 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van LivePerson. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $86.9K
Software Engineering Manager
Median $184K
Technisch Programma Manager
Median $400K

Product Designer
Median $132K
Administratief Assistent
$24.1K
Business Analist
$54.8K
Customer Service
$137K
Data Analist
$62.4K
Data Science Manager
$235K
Data Scientist
Median $142K
Human Resources
$143K
Informatietechnoloog (IT)
$252K
Marketing
$120K
Product Manager
$132K
Programma Manager
$201K
Project Manager
$402K
Recruiter
$166K
Solution Architect
$135K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij LivePerson is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $402,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij LivePerson is $139,395.

