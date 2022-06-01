Bedrijvengids
LiveIntent Salarissen

LiveIntent's salaris varieert van $86,700 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $220,000 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van LiveIntent. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Sales
Median $220K
Data Scientist
$86.7K
Product Manager
$87.1K

Software Engineer
$99.5K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij LiveIntent is Sales met een jaarlijkse totale beloning van $220,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij LiveIntent is $93,296.

