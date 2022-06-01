Bedrijvengids
Liberty Tax
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Liberty Tax Salarissen

Liberty Tax's salaris varieert van $26,388 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Canada aan de onderkant tot $51,000 voor een Business Operations Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Liberty Tax. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Accountant
$26.4K
Administratief Assistent
$31.4K
Business Operations Manager
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Informatietechnoloog (IT)
$36.7K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Liberty Tax is Business Operations Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $51,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Liberty Tax is $34,024.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Liberty Tax

Gerelateerde Bedrijven

  • Coinbase
  • Tesla
  • Netflix
  • PayPal
  • Airbnb
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen