  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

LG Ads Full-Stack Software Engineer Salarissen

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in India bij LG Ads bedraagt in totaal ₹4.84M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor LG Ads's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹4.84M
Niveau
L3
Basissalaris
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij LG Ads?

₹13.98M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij LG Ads in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,536,340. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij LG Ads voor de Full-Stack Software Engineer functie in India is ₹5,180,077.

