Levi's Salarissen

Levi's's salaris varieert van $25,761 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in United Kingdom aan de onderkant tot $211,050 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Levi's . Laatst bijgewerkt: 10/21/2025