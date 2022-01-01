Levi's Salarissen

Bedrijvengids
Levi's's salaris varieert van $25,761 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in United Kingdom aan de onderkant tot $211,050 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Levi's. Laatst bijgewerkt: 10/21/2025

Accountant
$155K
Data Scientist
$51.6K
Marketing
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Product Designer
$151K
Product Manager
$211K
Software Engineer
$36.2K
Software Engineering Manager
$70.7K
Venture Capitalist
$25.8K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Levi's is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $211,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Levi's is $71,011.

Andere Bronnen