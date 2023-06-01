Level Ex Salarissen

Level Ex's salaris varieert van $91,800 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $125,625 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Level Ex . Laatst bijgewerkt: 10/21/2025