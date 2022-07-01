Lev Salarissen

Lev's salaris varieert van $58,945 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $597,000 voor een Chief of Staff aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lev . Laatst bijgewerkt: 11/27/2025