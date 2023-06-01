Let's Highlight Salarissen

Let's Highlight's salaris varieert van $112,200 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $248,750 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Let's Highlight . Laatst bijgewerkt: 11/26/2025