Bedrijvengids
LeSalon
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over LeSalon dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    LeSalon is a mobile beauty service in London, delivering 5-star nail, waxing, and lash treatments for both women and men. They offer the convenience of services at your home, office, or hotel.

    https://lesalon.com
    Website
    20
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor LeSalon

    Gerelateerde Bedrijven

    • Amazon
    • Roblox
    • Intuit
    • Flipkart
    • Databricks
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen