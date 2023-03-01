Bedrijvenoverzicht
Leroy Merlin
Leroy Merlin Salarissen

Het salarisbereik van Leroy Merlin varieert van $13,127 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop in Russia aan de onderkant tot $114,425 voor een Product Designer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Leroy Merlin. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $35.1K

Backend software-ingenieur

Productmanager
Median $77.4K
Data Science Manager
$27.6K

Data Wetenschapper
$16.1K
Product Designer
$114K
Verkoop
$13.1K
Software Engineering Manager
$104K
Technisch Programma Manager
$53.4K
Venture Kapitalist
$20.8K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Leroy Merlin is Product Designer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leroy Merlin is $35,087.

Overige bronnen