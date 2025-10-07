Bedrijvengids
Leidos
Leidos Full-Stack Software Engineer Salarissen in United States

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Leidos varieert van $84.4K per year voor T1 tot $233K per year voor T6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $98K.

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
T1
(Instapniveau)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Leidos?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Leidos in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $233,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Leidos voor de Full-Stack Software Engineer functie in United States is $98,000.

Andere Bronnen