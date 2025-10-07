Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Leidos varieert van $84.4K per year voor T1 tot $233K per year voor T6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $98K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Leidos's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
