Leica Geosystems
Leica Geosystems Salarissen

Leica Geosystems's salaris varieert van $45,188 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Spain aan de onderkant tot $120,142 voor een Hardware Engineer in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Leica Geosystems. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $116K

Full-Stack Software Engineer

Hardware Engineer
$120K
Human Resources
$45.2K

Product Manager
$109K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Leica Geosystems is Hardware Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $120,142. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Leica Geosystems is $112,185.

