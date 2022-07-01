Bedrijvengids
Leia
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Leia Salarissen

Leia's salaris varieert van $98,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $228,850 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Leia. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $165K
Data Scientist
$98K
Technisch Programma Manager
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Den højest betalte rolle rapporteret hos Leia er Technisch Programma Manager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $228,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Leia er $165,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Leia

Gerelateerde Bedrijven

  • Snap
  • LinkedIn
  • Google
  • SoFi
  • Airbnb
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen