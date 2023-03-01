Bedrijvengids
LeasePlan
LeasePlan Salarissen

LeasePlan's salaris varieert van $10,235 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in Greece aan de onderkant tot $159,100 voor een Software Engineering Manager in Netherlands aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van LeasePlan. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Software Engineer
Median $90.6K
Business Analist
$68.6K
Data Analist
$70.4K

Data Scientist
$10.2K
Product Designer
$87K
Cybersecurity Analist
$111K
Software Engineering Manager
$159K
Solution Architect
$122K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij LeasePlan is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $159,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij LeasePlan is $88,797.

Andere Bronnen