LEAP Academy University Charter School
    • Over

    LEAP Academy University Charter School in Camden, NJ offers a college preparatory education emphasizing STEM subjects, aimed at fostering educational excellence and community development.

    leapacademycharter.org
    Website
    1996
    Oprichtingsjaar
    150
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

