LeanIX
LeanIX Salarissen

LeanIX's salaris varieert van $57,897 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $101,654 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van LeanIX. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $69.4K
Management Consultant
Median $102K
Informatietechnoloog (IT)
$69.3K

Product Designer
$57.9K
Software Engineering Manager
$83.2K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij LeanIX is Management Consultant met een jaarlijkse totale beloning van $101,654. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij LeanIX is $69,396.

