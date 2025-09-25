Bedrijvengids
Lean Staffing Solutions
Lean Staffing Solutions Administratief Assistent Salarissen

De gemiddelde Administratief Assistent totale vergoeding in Colombia bij Lean Staffing Solutions varieert van COP 20.56M tot COP 28.73M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lean Staffing Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

COP 639.15M

Wat zijn de carrièreniveaus bij Lean Staffing Solutions?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Administratief Assistent bij Lean Staffing Solutions in Colombia ligt op een jaarlijkse totale beloning van COP 28,729,926. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lean Staffing Solutions voor de Administratief Assistent functie in Colombia is COP 20,556,757.

