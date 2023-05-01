Lean Staffing Solutions Salarissen

Lean Staffing Solutions's salaris varieert van $6,169 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $41,790 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lean Staffing Solutions . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025