League Salarissen

Het salarisbereik van League varieert van $68,665 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsontwikkeling aan de onderkant tot $150,750 voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van League. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend software-ingenieur

Productmanager
Median $120K
Software Engineering Manager
Median $150K

Bedrijfsontwikkeling
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Juridisch
$144K
Product Designer
$116K
Cyberbeveiligingsanalist
$151K
Veelgestelde vragen

El rol con mayor salario reportado en League es Cyberbeveiligingsanalist at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en League es $132,102.

