Lead Bank
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

  • United States

Lead Bank Backend Software Engineer Salarissen in United States

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Lead Bank bedraagt in totaal $193K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lead Bank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Totaal per jaar
$193K
Niveau
L4
Basissalaris
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Lead Bank in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $268,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lead Bank voor de Backend Software Engineer functie in United States is $172,750.

