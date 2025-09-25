Bedrijvengids
Launchmetrics
Launchmetrics Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in France bij Launchmetrics bedraagt in totaal €53.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Launchmetrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Launchmetrics
Full-Stack Software Engineer
Paris, IL, France
Totaal per jaar
€53.3K
Niveau
L3
Basissalaris
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Launchmetrics?

€142K

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Launchmetrics in France sits at a yearly total compensation of €53,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Launchmetrics for the Software Engineer role in France is €45,407.

