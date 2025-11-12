Bedrijvengids
Lattice
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • San Francisco Bay Area

Lattice Full-Stack Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Full-Stack Software Engineer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Lattice varieert van $206K per year voor L3 tot $229K per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $220K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lattice's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Instapniveau)
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
Software Engineer II
$154K
$154K
$0
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$229K
$229K
$0
$0
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Lattice zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

3 years post-termination exercise window.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Lattice in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $283,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lattice voor de Full-Stack Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $170,690.

