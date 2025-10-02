Bedrijvengids
Latham & Watkins
Latham & Watkins Legal Salarissen in Greater Los Angeles Area

Het mediane Legal vergoedinspakket in Greater Los Angeles Area bij Latham & Watkins bedraagt in totaal $265K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Latham & Watkins's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Totaal per jaar
$265K
Niveau
-
Basissalaris
$235K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Latham & Watkins?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Legal bij Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $447,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Latham & Watkins voor de Legal functie in Greater Los Angeles Area is $235,000.

