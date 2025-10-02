Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Vancouver bij Later bedraagt in totaal CA$152K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Later's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totaal per jaar
CA$152K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
11 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Later?

CA$226K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Later in Greater Vancouver ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$172,843. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Later voor de Software Engineer functie in Greater Vancouver is CA$129,022.

Andere Bronnen