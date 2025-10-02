Bedrijvengids
L&T Technology Services
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • United States

L&T Technology Services Software Engineer Salarissen in United States

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij L&T Technology Services bedraagt in totaal $73K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor L&T Technology Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
Totaal per jaar
$73K
Niveau
L3
Basissalaris
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij L&T Technology Services?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Software Engineer en L&T Technology Services in United States tiene una compensación total anual de $108,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en L&T Technology Services para el puesto de Software Engineer in United States es $70,000.

Andere Bronnen