Landor
Landor Salarissen

Landor's salaris varieert van $32,170 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in United Kingdom aan de onderkant tot $90,000 voor een Marketing in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Landor. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Accountant
$78.4K
Product Designer
$32.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Landor is Marketing met een jaarlijkse totale beloning van $90,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Landor is $78,390.

