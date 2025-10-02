Bedrijvengids
Landmark Group
Landmark Group Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Landmark Group bedraagt in totaal ₹1.38M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Landmark Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹1.38M
Niveau
L3
Basissalaris
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Landmark Group?

₹13.94M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Landmark Group in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,832,983. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Landmark Group voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹1,384,866.

