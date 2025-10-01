Bedrijvengids
Lamoda
Het mediane Business Analist vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij Lamoda bedraagt in totaal RUB 3.03M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lamoda's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 3.03M
Niveau
L2
Basissalaris
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lamoda?

RUB 13.36M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

