Bedrijvengids
Lambda
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Lambda Salarissen

Lambda's salaris varieert van $119,400 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations aan de onderkant tot $301,500 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Lambda. Laatst bijgewerkt: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $270K
Marketing
$251K
Marketing Operations
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Product Manager
$245K
Sales
$302K
Solution Architect
$231K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Lambda is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $301,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lambda is $248,010.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Lambda

Gerelateerde Bedrijven

  • Flipkart
  • Snap
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Roblox
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen