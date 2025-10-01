Bedrijvengids
Lam Research
Lam Research Product Designer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Product Designer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Lam Research bedraagt in totaal $183K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lam Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Totaal per jaar
$183K
Niveau
3
Basissalaris
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bonus
$20K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lam Research?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Lam Research zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Product Designer at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $201,583. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Product Designer role in San Francisco Bay Area is $164,333.

Andere Bronnen