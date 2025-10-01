Bedrijvengids
Lam Research
  • Salarissen
  • Process Engineer

  • Alle Process Engineer Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Process Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Process Engineer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Lam Research bedraagt in totaal $204K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lam Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Totaal per jaar
$204K
Niveau
L4
Basissalaris
$167K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$23K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lam Research?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Lam Research zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Process Engineer bij Lam Research in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $242,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lam Research voor de jobFamilies.Process Engineer functie in San Francisco Bay Area is $197,333.

Andere Bronnen