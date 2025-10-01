Bedrijvengids
Lam Research
Lam Research Mechanisch Ingenieur Salarissen in Greater Portland Area

Het mediane Mechanisch Ingenieur vergoedinspakket in Greater Portland Area bij Lam Research bedraagt in totaal $169K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lam Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Totaal per jaar
$169K
Niveau
L4
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$19.5K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lam Research?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Lam Research zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Mechanisch Ingenieur bij Lam Research in Greater Portland Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $294,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lam Research voor de Mechanisch Ingenieur functie in Greater Portland Area is $169,000.

