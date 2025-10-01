Bedrijvengids
Lam Research
Lam Research Materiaal Ingenieur Salarissen in San Francisco Bay Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lam Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

$160K

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Lam Research zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Materiaal Ingenieur bij Lam Research in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $210,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Lam Research voor de Materiaal Ingenieur functie in San Francisco Bay Area is $191,667.

