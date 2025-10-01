Bedrijvengids
Lam Research
Lam Research Chemisch Ingenieur Salarissen in Taiwan

Het mediane Chemisch Ingenieur vergoedinspakket in Taiwan bij Lam Research bedraagt in totaal NT$2.12M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lam Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totaal per jaar
NT$2.12M
Niveau
PE3
Basissalaris
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lam Research?

NT$5.09M

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Lam Research zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Inbegrepen Functies

Process Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Chemisch Ingenieur at Lam Research in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Chemisch Ingenieur role in Taiwan is NT$2,121,661.

