Lalamove Software Engineer Salarissen in Greater Hong Kong Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Hong Kong Area bij Lalamove bedraagt in totaal HK$334K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lalamove's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Totaal per jaar
HK$334K
Niveau
L2
Basissalaris
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Lalamove?

HK$1.25M

Nieuwste Salarisinzendingen
Geen salarissen gevonden
Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Lalamove in Greater Hong Kong Area sits at a yearly total compensation of HKHK$3,493,986. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lalamove for the Software Engineer role in Greater Hong Kong Area is HKHK$2,412,249.

