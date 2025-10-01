Lalamove Software Engineer Salarissen in Greater Hong Kong Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Hong Kong Area bij Lalamove bedraagt in totaal HK$334K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Lalamove's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket Lalamove Software Engineer Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR) Totaal per jaar HK$334K Niveau L2 Basissalaris HK$334K Stock (/yr) HK$0 Bonus HK$0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 1 Jaar

Nieuwste Salarisinzendingen

Bijdragen

