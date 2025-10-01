Bedrijvengids
Kyte Software Engineer Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Kyte bedraagt in totaal $195K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kyte's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Totaal per jaar
$195K
Niveau
L4
Basissalaris
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Kyte?

$160K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Kyte in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $250,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kyte voor de Software Engineer functie in San Francisco Bay Area is $185,000.

Andere Bronnen