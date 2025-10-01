Kyriba Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bij Kyriba bedraagt in totaal PLN 67.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kyriba's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket Kyriba Software Engineer Warsaw, MZ, Poland Totaal per jaar PLN 67.5K Niveau L3 Basissalaris PLN 67.5K Stock (/yr) PLN 0 Bonus PLN 0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 8 Jaren

PLN 160K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van PLN 30K+ (soms PLN 300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( PLN ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Kyriba ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.