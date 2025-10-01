Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij Kyndryl bedraagt ₹4.67M per year voor Band 9. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kyndryl's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
