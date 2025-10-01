Bedrijvengids
Kyndryl Software Engineer Salarissen in Greater Hyderabad Area

Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij Kyndryl bedraagt ₹4.67M per year voor Band 9. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kyndryl's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Band 6
(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Software Engineer u Kyndryl in Greater Hyderabad Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,784,652. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Kyndryl za ulogu Software Engineer in Greater Hyderabad Area je ₹4,556,711.

