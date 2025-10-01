Bedrijvengids
Kyndryl
  Salarissen
  Data Scientist

  Alle Data Scientist Salarissen

  Greater Bengaluru

Kyndryl Data Scientist Salarissen in Greater Bengaluru

Data Scientist vergoeding in Greater Bengaluru bij Kyndryl bedraagt ₹2.79M per year voor Band 7. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹2.95M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kyndryl's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Kyndryl?

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹47,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Data Scientist role in Greater Bengaluru is ₹33,806.

