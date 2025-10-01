Bedrijvengids
KX
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij KX bedraagt in totaal $103K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor KX's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$103K
Niveau
L3
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij KX?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at KX in United States sits at a yearly total compensation of $252,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KX for the Software Engineer role in United States is $100,000.

Andere Bronnen