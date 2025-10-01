Bedrijvengids
Kwalee
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Bengaluru

Kwalee Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Kwalee bedraagt in totaal ₹2.01M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kwalee 's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹2.01M
Niveau
2
Basissalaris
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Kwalee ?

₹13.94M

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Software Engineer hjá Kwalee in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹2,311,398. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kwalee fyrir Software Engineer hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,003,921.

Andere Bronnen